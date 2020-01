112 Kuscheltiere als Tränentrockner im Wülfrather Rettungseinsatz : Flori ist im Notfall 112 Mal für Kinder zur Stelle

Wülfrath Notfälle im Kindesalter sind immer eine ganz besondere Herausforderung. Glücklicherweise kommen sie eher selten vor, aber auch weniger schlimme Einsätze bedeuten für Kinder, neben dem eigentlichen Problem, parallel dazu eine überaus hohe psychische Belastung.

„Einem erwachsenen Patienten können wir verständlich erklären, was gerade passiert, welche Maßnahmen wir treffen und warum wir sie durchführen“, erklären Retter übereinstimmend. Kinder erleben solche Ausnahmesituationen extremer und können nicht verstehen, was gerade geschieht. „Die Kinder treffen auf unbekannte Personen, die plötzlich und mit Blaulicht an der Einsatzstelle auftauchen“, erklärt Abteilungsleiter Marc Friedrich vom Amt für Feuerschutz und Rettungswesen der Stadt Wülfrath.

Kinder reagieren darauf oft verängstigt, manche sogar panisch. Hier kommt „Flori“ ins Spiel, ein Kuscheltier. Die Teddys sollen helfen, „das Kind soll merken, dass wir dafür da sind, um ihm zu helfen. Wir beziehen den Teddy mit in die Behandlung ein und versuchen so dem Kind zumindest einen Teil der Angst zu nehmen“. Allein das Geschenk des „Rettungs-Teddys“, dessen Name sich von „Florian“, dem Schutzpatron der Feuerwehr, ableitet, hat oftmals bereits eine beruhigende Wirkung und erleichtert den Rettern den Beginn von Gesprächen. Die kleinen Patienten können oftmals am Stofftier besser zeigen, wo es weh tut, als an sich selbst. „Hierzu gibt es sogar wissenschaftliche Studien“, fügt der Leiter Rettungsdienst hinzu.