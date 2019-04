Heimat : Geschichte und Natur erleben

Wülfrath Der Besuch des Zeittunnels lässt sich gut mit einer Wanderung verbinden.

Ein Besuch einer Ausstellung muss nicht immer langweilig sein, auch wenn es um so ein komplexes Thema wie die Erdgeschichte geht. Doch in dem alten 160 Meter langen Abbautunnel des Bochumer Bruchs werden 400 Millionen Jahre Erdgeschichte durch Mitmachstationen und Filmausschnitte interaktiv und interessant gestaltet. Die Geschichte und Gegenwart des Kalksteinabbaus in Wülfrath bildet einen weiteren Schwerpunkt. Seit dem vergangenen Wochenende ist der Zeittunnel in die neue Saison gestartet. Neben der Dauerausstellung bietet er in den Ferien für Kinder immer mittwochs einen kostenlosen Bastelnachmittag an, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Zum Abschluss der Ferien gibt es am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr eine Familienwanderung. Dabei wird Waldpädagogin Uta Wittekind den Teilnehmern die faszinierende Welt der Greifvögel und Eulen zeigen. Höhepunkt wird es sicherlich sein, den Wüstenbussard Merlin aus der Nähe zu erleben. Die beliebte Wanderung am 28. April ist allerdings bereits ausgebucht. Interessierte sollten sich daher den nächsten Termin am 26. Mai merken. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder zwölf Euro.