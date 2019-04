Kinder haben freien Eintritt : Vorlesepate erzählt vom Hasen und zehn Eiern

Wülfrath Es gibt eine Geschichte zu hören, die Kinder können aber auch noch basteln.

(arue) Am Donnerstag, 18. April, liest Vorlesepate Heiko Beneke vor. In der Wülfrather Medien Welt ist ab 16 Uhr die Ostergeschichte „Da drüben sitzt ein Osterhas‘“ für Kinder ab vier Jahren zu hören. Im Anschluss können die Kinder das letzte Osterei aus der Geschichte in der Medienwelt suchen und einen Osterhasen malen. Treffpunkt ist die Wülfrather Medien Welt, Wilhelmstraße 146. Der Eintritt ist frei. In der Geschichte „Da drüben sitzt ein Osterhas‘“ von Helga Fell geht es um zehn prächtig bemalte Ostereier, die der Osterhase in seinem Korb hat. Jedem Tier, den er trifft, schenkt er eines davon, bis nur noch das letzte und zugleich schönste Ei im Körbchen liegt. Wer das wohl bekommt?