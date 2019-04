Niederberg : Ein Tag der Hilfe nimmt Gestalt an

Niederberg Für den 17. Mai lädt die Schlüsselregion zum Aktionstag ein. 56 von 108 Projekten haben bereits Wirtschaftspartner gefunden.

Das sind nur ein paar von insgesamt 108 Projekten aus 53 niederbergischen Einrichtungen, die im Rahmen des Aktionstages der Schlüsselregion Hilfe von Unternehmen aus der Region brauchen. Dabei geht es vor allem um Tatkraft und Zeit. Und so stellen Unternehmen beim nun schon dritten Aktionstag, am Freitag, 17. Mai, Mitarbeiter für die Unterstützung solcher Projekte frei. Unlängst lernten sich Einrichtungen und Unternehmen bei der Projektmesse in der Sporthalle des Kant-Gymnasiums kennen. Mehr als 45 Unternehmen hatten sich angemeldet.

„Es sind sogar mehr gekommen“, freut sich Organisatorin Alessa Kutscha vom Verein Schlüsselregion über den außergewöhnlichen Ort für Begegnungen zwischen der Wirtschaft und sozialen Einrichtungen. 56 Projekte haben dabei bereits einen Kooperationspartner gefunden. „Es ist toll, wie viel Mühe sich die Einrichtungen bei der Gestaltung ihrer Messestände geben.“ Der Verein für Menschen mit Behinderungen, ProMobil, hat kurzerhand die Kräuter, die für die Wohngemeinschaft am Kostenberg zur Kräuterspirale im Garten werden sollen, schon mal als Dekoration mitgebracht. Und konnte damit die Velberter Firma CES und den Heiligenhauser Gartenlandschaftsbauer Markus van Dyk anlocken: Bei CES werden in diesem Jahr die Mitarbeiter der Marketing-Abteilung mit anpacken, wie Daphne Messerschmidt und Sylvia Lambach erzählen. „Da können wir mal richtig was mit den Händen machen, wo wir doch sonst viel am Schreibtisch sitzen“, sagt das Duo. „Mich überrascht angesichts der Vielzahl an vorgestellten Projekten, wie viel Bedarf an Unterstützung herrscht“, so Lambach. Projekte, deren Umsetzung aus eigenen Mitteln eher schwierig werden.