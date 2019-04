Hilfe und Begleitung : Trauercafé ist eine feste Größe in der Stadt

Das Trauercafé öffnet an jedem vierten Sonntag im Monat im „Corneliushaus“. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wülfrath Zum 100. Mal öffnen sich jetzt die Türen im Corneliushaus für Menschen, die Trost suchen.

(RP) Die Hospizgruppe Wülfrath blickt in diesem Jahr auf das 100. Trauercafé zurück. Als offenes und niederschwelliges Angebot in der Stadt ist es mittlerweile zu einer festen und bekannten Einrichtung in Wülfrath geworden. Nicht zuletzt deswegen, weil speziell geschulte Trauerbegleiter um den Mitgründer und Mit-Initiator Hermann-Josef Roder seit nunmehr achteinhalb Jahren jeden vierten Sonntag im Monat bereitstehen, um trauernde Gäste zu empfangen und mit ihnen gemeinsam der Trauer zu begegnen, sie auszuhalten und zu begleiten.

Auch der Superintendent des Kreises Mettmann, Pfarrer Jürgen Buchholz, arbeitet von Beginn an regelmäßig im Trauercafé mit. Er ist Gründungsmitglied und im Vorstand der Hospizgruppe Wülfrath. Zudem unterstützen viele Ehrenamtliche der Hospizgruppe Wülfrath aus der Gruppe der Begleiter Sterbender und ihrer Angehörigen die regelmäßigen Treffen des Trauercafés, um da zu sein und zuzuhören. Dieses Engagement verdient höchsten Respekt, unterstreichen die Aktiven.

Denn Trauernde fühlen sich häufig mit ihrer Trauer alleine und isoliert. Unbeachtet und unbearbeitet kann sie krank machen, zusätzlich Ängste schüren und den Trauernden somit noch mehr isolieren. Trauer ist keine Erkrankung, sondern ein Prozess nach einem persönlichen Verlust, den es zu durchleben gilt. Viele Angehörige und Freunde wünschen sich, dass der Trauernde möglichst schnell wieder „funktioniert“, also die alte Form wiedergewinnt. Doch so klappt das nicht. „Es gibt keine unangemessene Trauer und es ist normal, auf Verlust und Krisen in außerordentlicher Weise zu reagieren. Jeder Mensch trauert anders auf seinem Weg durch diese schwere Zeit und häufig wird vieles nicht mehr so, wie es vorher war“, so das Credo der Hospizgruppe.

Das Trauercafé bietet einen Schutzraum, in dem Trauernde so aufgenommen werden, wie es ihnen gerade geht. Erfahrungsgemäß hilft dabei der Austausch mit ebenfalls Betroffenen, damit sich Trauer und Trost begegnen können. Alte und neue Gäste sind an jedem vierten Sonntag im Monat im „Corneliushaus“ der Pfarrei St. Maximin, Kirschbaumstraße 26, willkommen. Für die weitere Schulung Ehrenamtlicher zum Trauerbegleiter benötigt die Hospizgruppe Spenden. Auch über neue Mitglieder, die den Hospizgedanken unterstützen und in die Gesellschaft tragen, freut sich die Wülfrather Gruppe.