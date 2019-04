Jetzt eindecken : Stadt hält für Gärtner kostenlosen Kompost bereit

Wülfrath Gärtner können sich jetzt für das Frühjahr eindecken.

(arue) Die Abfallberatung informiert darüber, dass die Abfall-Annahmestelle an der Liegnitzer Straße am Ostersamstag, 20. April, geschlossen bleibt. Die Wülfrather Haushalte haben die Möglichkeit, ihre Gartenabfälle, Metallschrott, Bauschutt und Altpapier am Dienstag vor Ostern, 16. April, von 13 bis 18 Uhr, und in der Woche nach Ostern zu den regulären Öffnungszeiten abzugeben: Dienstag 13 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 17 Uhr und Samstag 7.30 bis 13 Uhr. Auf der Annahmestelle steht auch kostenloser Kompost zur Verfügung. Die feinkrümelige, schwarze Komposterde ist ein hervorragender Dünger für alle Pflanzen im Garten. „Bitte bringen Sie Schaufel und Eimer mit und füllen Sie sich den Kompost ab“, wirbt die Abfallberatung für den Einsatz des natürlichen Düngers im eigenen Garten.