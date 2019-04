Polizei bittet um Hinweise : Täter brechen in Lotto-Annahmestelle ein

Wülfrath Mehrere Täter sind am Mittwoch in die Lotto-Annahmestelle im real-Supermarkt an der Straße „Zur Fliethe“ eingebrochen. Um 4.01 Uhr lief beim Inhaber des Geschäfts ein Einbruchalarm auf dem Handy auf.

