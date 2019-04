Wülfrath : Malerin ist fasziniert von Gesichtern

Wülfrath Ein ungewöhnliches Spektrum verheißt die Ausstellung „Bunte Vielfalt in Form und Farbe“ von Birgit Bötzer im Seniorenpark Carpe Diem.

Schon seit frühester Jugend nahmen Farben und Formen sie gefangen, aber nach einer Ausbildung zur Schaufenster-Gestalterin bei einem Modehaus in Barmen, Eheschließung und der Geburt ihrer drei Kinder fand die gebürtige Wuppertalerin Birgit Bötzer zunächst ihren Lebensschwerpunkt in der Familie.

Dann, ab 1986, war Zeit für ihre Passion und sie studierte in Köln und Düsseldorf zeitgenössische Malerei und Illusionsmalerei und damit war ihr weiterer Lebensweg vorgezeichnet. Sowohl an einer Grundschule in Wuppertal als auch in Wülfrath-Ellenbeek unterrichtet die begeisterte Künstlerin die Schüler in Kunst-Arbeitsgemeinschaften.