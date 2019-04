Wülfrath : Neue Wülfrather „ASSe“ stellen sich vor

Mario Fasol informiert Hans-Peter Klotz zum Thema Seniorensicherheit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

WÜLFRATH Bei einem Informationsstand der Seniorensicherheitsberater kamen am Wochenende viele Gefahren zur Sprache.

Von Thomas Peter

Das „Aktionsbündnis Seniorensicherheit“ (ASS) ist eine Initiative der Polizei im Kreis Mettmann, mit der ältere Mitbürger auf Gefahren aufmerksam gemacht werden sollen, die sie in höherem Maße betreffen als andere. Die Themen sind Einbruchschutz, Trickbetrug und Trickdiebstahl, sowie Sicherheit im Straßenverkehr als Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. ASSe, das sind ehrenamtliche Berater, die selbst schon das Rentenalter erreicht haben und durch die Polizei geschult wurden. In der vorvergangenen Woche fand wieder eine Schulung für mehr als 20 neue Mitstreiter bei der Kreispolizeibehörde in Mettmann statt, von denen allein fünf aus Wülfrath kamen. Nun stellten sich die alten und neuen ASSe bei einem Infostand vor der Wülfrather Sparkasse vor.

„Ich bin einer von den Neuen und habe aus der Rheinischen Post davon erfahren“, sagt Rolf Hoffmann. „Ich bin ein empathischer Mensch und finde es gut, wenn man was für die Gesellschaft macht“, erklärt er seine Motivation. Aber auch ein wenig Eigennutz sei dabei. „Die Schulung war sehr interessant. Man ist ja erstaunt, auf was man alles achten muss“, erzählt das Neu-ASS. Neben den Infoständen, die zwei bis drei Mal im Jahr angeboten werden, besuchen die Berater auch Veranstaltungen für Senioren, etwa von der Awo oder der Kirchengemeinde. Ansonsten läuft es über die direkte Ansprache von Senioren zu Senioren. „Die ASSe agieren als Multiplikatoren in ihrem eigenen Umfeld“, erklärt Kriminalkommissar Holger Kresken. Das ist heute wichtiger denn je. Als das ASS-Team vor einigen Jahren gegründet wurde, nahmen gerade die betrügerischen Telefonanrufe zu. Dabei rufen bandenmäßig organisierte Kriminelle besonders Senioren an und geben sich als Freund des Enkels aus. Es wird eine Notsituation vorgegaukelt, an deren Ende eine Geldübergabe steht. „Ich habe früher in einer Apotheke gearbeitet“, erzählt Neu-ASS Helga Tauscher-Detemple. „In Beratungsgesprächen erfährt man auch Dinge aus dem Leben der Stammkunden. Viele hatten bereits eigene Erfahrungen mit Trickbetrügern gemacht, da dachte ich, ich engagiere mich mal. Es gibt viele verschiedene Maschen“. Die kriminellen Anrufer seien oft gut vorbereitet und hätten auf jede mögliche Option eine Antwort, weiß Alt-ASS Gerd Trappmann.

Info Nächster Einsatz ist in Mettmann Was? Ihren nächsten Einsatz haben die ASSe bei einem Informationsstand auf dem Mettmanner Wochenmarkt. Wann? Sie beantworten Fragen am Mittwoch, 17. April, 10 bis 12 Uhr, auf dem Jubiläumsplatz. Wie? Weitere Informationen zum Thema gibt es auch im Internet unter www.seniorensicherheit-kreis-mettmann.de