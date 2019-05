Wülfrath : Familien lernen das Überleben im Wald

Wülfrath Die großen wie kleinen Teilnehmer bekommen Einblicke in unterschiedliche Überlebensstrategien.

Die Luft ist feucht und kühl unter dem weiten grünen Blätterdach der Bäume. Eine ganze Gruppe Erwachsener und Kinder sind damit beschäftigt, dicke Äste zusammen zu tragen, um daraus kleine Hütten zu bauen. Martin Schneider vom Rheinischen Waldpädagogium gibt die nötigen Anweisungen, ist mit hilfreichen Tipps zur Stelle und beantwortet alle anfallenden Fragen. Zuerst hat er ein kleines Modell aus Ästen aufgebaut, um zu demonstrieren, wie die Schutzhütte am Ende aussehen soll. „Sie muss nicht höher sein als so“, sagt er und zeigt etwa eine Höhe von 90 Zentimetern an.

Insgesamt acht Familien nehmen an diesem Aktionstag am vergangenen Samstag im Wald teil, der unter dem Motto „Überleben beGreifen“ steht. Organisiert wird er vom Caritas Kinder- und Familienzentrum Arche Noah und durchgeführt von Mitarbeitern des Rheinischen Waldpädagogiums. „Wir sind ein Familienzentrum“, erklärt Erzieherin Johanna Niederdorf, „deshalb finden zu verschiedenen Themen Bildungsangebote statt. Heute geht es um das Thema Wald und Bewegung.“

Konzept „Im täglichen Miteinander sind uns Freiräume wichtig, in denen Individualität und Beziehungen im Vordergrund stehen.“

Arche Noah ist eine integrative Kindertagesstätte und katholische Einrichtung, die Familien in der Entwicklung ihrer Kinder begleitet.

Diese Angebote sind kostenlos, damit auch wirklich alle Familien die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. „So ein Aktionstag ist auch eine gute Gelegenheit, um mit den Kindern und Familien in Kontakt zu kommen“, sagt Niederdorf.

Natürlich muss zunächst einmal geklärt werden, was denn nun zum Überleben im Wald notwendig ist. Schnell werden sich alle einig, dass unter den Begriffen „Schutz“, „Nahrung“ und „Wärme“ alles zusammengefasst ist. Und genauso schnell sind sich alle einig, dass das Erste, was getan werden sollte, der Bau einer Hütte ist, einer Hütte, die vor Regen, Wind und Gewitter schützen kann. Eifrig wird gebaut und am Ende sorgfältig mit Blättern abgedeckt. Doch damit ist das Überleben noch nicht gesichert. Nun gilt es, Nahrung und Wasser zu finden. Martin Schneider kennt die essbaren Kräuter, wie Brennnesseln, Löwenzahn und Knoblauchrauke. „Im Frühling kann man auch die Blätter des Weißdornes essen“, erzählt er.