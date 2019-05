Projekt währte drei Jahre lang : Bergische Diakonie stellt sich neu auf

WÜLFRATH Mit dem Projekt „Kooperieren und führen“ hat Wülfraths größter Arbeitgeber seine Strukturen überarbeitet.

Die Bergische Diakonie Aprath ist ein Anbieter von sozialen Dienstleistungen im Kreis Mettmann und im Bergischen Städtedreieck. Als evangelische Non-profit-Organisation orientiert sie sich am christlichen Menschenbild, das in Kranken und Bedürftigen die unveräußerliche Menschenwürde sieht und bei Betreuung und Beratung stets auch deren Stärken und Potenziale berücksichtigt. Dennoch ist die Bergische Diakonie ein Unternehmen, das wirtschaftlich arbeiten muss, um seine Stellung als größter Arbeitgeber in Wülfrath mit rund 1800 Beschäftigten zu erhalten. „Wir denken permanent nach, wie unsere Organisation als solche besser werden kann“, sagt Vorstand Jörg Hohlweger.

Nun wurde der Abschluss eines Projektes gefeiert, mit dem das Unternehmen drei Jahre lang ganz konkret an der Verbesserung seiner Effizienz gearbeitet hat. „Kooperieren und führen“ lautete der Titel des im weitesten Sinne Fortbildungsprogramms für Führungskräfte. Alle 150 Mitarbeiter mit Führungsverantwortung, vom Finanzvorstand bis zum Stationsleiter, haben daran teilgenommen. In zehn Gruppen eingeteilt haben die Mitarbeiter seit 2016 jeweils zehn ein- bis zweitägige Kursmodule absolviert, in denen es unter andrem um Kommunikation, Konfliktmanagement und Gesundheit am Arbeitsplatz ging. Darüber hinaus wurde der Austausch untereinander als „kollegiales Lernen“ gefördert und die Organisationsstruktur des Unternehmens unter die Lupe genommen.