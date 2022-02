Monheim Baumberger Chaussee : Landesbetrieb NRW hat Chaussee-Bäume markiert

Monheim Müssen die Chaussee-Bäume dem Radschnellweg weichen? wollte ein Bürger im Rat wissen. Noch gehört die Straße weitgehend dem Land, die Stadt kann nicht „ran“. Die roten Punkte stammen von einer Baumkontrolle.

(elm) Wenn sich Josef Lambertz, Vorsitzender des Vereins Landschaftsschutz, in der Fragestunde des Rates zu Wort meldet, geht es meist um Bäume. In der Februar-Sitzung wollte er wissen, ob alle mit einem roten Punkt markierten Bäume an der Baumberger Chaussee gefällt werden. „Wie sieht die Ökobilanz eines Radweges aus, wenn dafür 100 Bäume gefällt werden?“ So wie die Bäume einmal gepflanzt wurden – ohne Wurzelsperre – würde man das heute nicht mehr machen, sagte Bürgermeister Zimmermann. „Selbst wenn sie der Trasse nicht im Weg stehen, würden die Wurzeln durch den Aushub so beschädigt, dass sie nicht überleben würden.“ Allerdings ist die Stadt noch nicht Eigentümerin weiter Teile der Baumberger Chaussee, erklärte Andreas Apsel, Leiter des Bereichs Bauwesen. Die Übertragung in städtisches Eigentum werde vermutlich zum 1. Juli erfolgen. „Vorher können wird gar nicht ran.“ Ein externes Baumbüro habe im Herbst letzten Jahres die Kontrolle der Bäume durchgeführt, aktuell seien keine Maßnahmen geplant, so Rainer Herzog von Straßen NRW.