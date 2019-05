Quartiersarbeit in Rohdenhaus : Stadtteilbegehung deckt Missstände auf

Wülfrath Die Wülfrather Awo prüft gemeinsam mit Bürgern Stadtteile im Hinblick auf ihre Seniorenfreundlichkeit.

Über den neu angelegten, großzügigen Spielplatz freuen sich die meisten Teilnehmer, mehrere Kinder rutschen, schaukeln, zwei Mütter sitzen mit ihren Kleinen am Sandkasten und „backen Kuchen“. Ulrike Romund ist selbst Rohdenhauserin und daher mit den Gegebenheiten hier sehr vertraut. „Das sollte ja eigentlich ein generationsübergreifender Nachbarschaftsplatz werden“, ruft sie laut und deutlich in die Menge, „bitte überlegt Euch doch mal, was es noch braucht, damit auch ihr euch hier wohl fühlt.“

Stephan Michaels ist Vorsitzender vom Bürgerverein, notiert im Laufen die wichtigsten Erkenntnisse. „Wir werden später die Schwachpunkte und Anregungen noch einmal zusammentragen und die dann natürlich auch der Stadt mitteilen.“ Schnell kristallisiert sich heraus: in Rohdenhaus gibt es mehrere grundsätzliche Probleme: Es fehlt zum einen an Sitzmöglichkeiten. „Häufig fragen mich die Leute, ob sie sich kurz auf meine private Bank in meinem Vorgarten setzen dürfen“, erzählt Ulrike Romund, die an der Siedlerstraße wohnt. Und: im Ort gilt zwar überall Tempo 30, aber viele Autofahrer halten sich nicht daran. „Hier sind durch das Neubaugebiet so viele Kinder die mit dem Rad fahren, muss denn erst etwas passieren?“, gibt ein Anwohner besorgt zu bedenken.