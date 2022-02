Ausgerechnet während Sturmtief : Hetzerather Wehrleute lernen Umgang mit Kettensäge

Erkelenz Am vergangenen Wochenende übte die Feuerwehr bei einem Lehrgang den Umgang mit der Säge. Und wegen des Sturmtiefs „Zeynep“ gab es mehr als genug zu tun.

Nachdem an zwei Übungsabenden zunächst theoretisches Wissen zum sicheren Umgang mit dem Gerät vermittelt wurde, wurde es dann am Samstag ernst: Nachdem Sturmtief „Zeynep“ am Morgen etwas abgeklungen war, gaben die Fachausbilder grünes Licht für einen ganzen Tag Praxiseinsatz. „Der Sturm hatte die ,bestmögliche‘ Übungslage bereitet“, sagte Hauptbrandmeister Heiner Haupts. So konnten die Teilnehmer die verschiedenen Situationen eines realen Sturmszenarios abarbeiten und gleichzeitig dabei mithelfen, die Schäden und Gefahren zu beseitigen. Nun sind sie optimal auf künftige Einsätze vorbereitet. Auch in Erkelenz waren am Wochenende zahlreiche Bäume umgestürzt oder beschädigt worden. So musste die Feuerwehr auf der Krefelder Straße beispielsweise mehrere alte Linden entfernen.