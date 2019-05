Aktion : Anzahl der Stadtradler hat sich mehr als verdoppelt

Wülfrath (RP) „Die Anzahl der Teilnehmer beim Stadtradeln vom 12. Mai bis 1. Juni hat sich bereits vor Beginn der Aktion verdoppelt“, freut sich Ursula Linda Kurzbach, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wülfrath.

„Es wäre ein großartiges Zeichen, wenn sich noch mehr Radelnde der Aktion für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität anschließen würden.“ Registrieren kann man sich unter www.stadtradeln.de/wuelfrath. Ab Sonntag können die Radkilometer, die im Aktionszeitraum gesammelt werden, im Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.de oder per Stadtradeln-App eingetragen werden. Für Wülfrath mitradeln können Wülfrather sowie alle, die in Wülfrath arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Ausdrücklich zugelassen sind alle Radler mit Fahrrädern im Sinne der Straßenverkehrsordnung, wozu auch E-Bikes und Pedelecs zählen. Auch in diesem Jahr beginnt die Aktion mit einer Sternfahrt. Treffpunkt ist am Sonntag, 12. Mai, um 13 Uhr am Zeittunnel. Von dort aus startet die gemeinsame Fahrradtour mit Radlern aus Velbert nach Haan-Gruiten. Es handelt sich um eine leichte Tour, die jeder bewältigen kann.