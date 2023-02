Gesang in Wülfrath Der Kirchenchor Düssel sucht Sänger

Um auch in Zukunft, aktiv an der Messgestaltung mitwirken zu können, sucht der „Kirchenchor Cäcilia Düssel“ interessierte und musikbegeisterte jüngere und ältere Gemeindemitglieder aus Düssel oder anderen Gemeinden. Die Freunde des Chorgesangs sollen die Reihen des Kirchenchors verstärken. In einer Mitteilung von Cäcilia Düssel heißt es dazu: „Vielleicht haben Sie hier in Düssel, Wülfrath, Mettmann oder anderswo bereits in einem Chor mitgesungen und möchten gerne Ihre Stimme mal wieder erklingen lassen.“