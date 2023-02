Kriminalität in Erkrath Mutmaßlicher Betrüger schließt Seniorin im Bad ein

Um 14.50 Uhr klingelte er an der Tür an der Karschhauser Straße in Hochdahl. Der Mann gab sich als Handwerker aus und gab vor, die Wasseranschlüsse zu überprüfen. Er forderte die 67-Jährige auf, Wasserhähne aufzudrehen. Als die Seniorin dies tat und sich in ihrem Bad befand, verschloss der Täter von außen die Tür. In der Zeit suchte er nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, wird ermittelt. Die Seniorin lief zum Fenster und rief Zeugen um Hilfe, die die Polizei verständigten. Die 67-Jährige konnte vor dem Eintreffen der Beamten das Bad eigenständig verlassen, da der Tatverdächtige möglicherweise die Tür wieder aufgeschlossen hatte.