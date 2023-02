Hilfe im Kreis Mettmann Wenn Täter um Hilfe bitten

Mettmann · Was lässt sich gegen häusliche Gewalt unternehmen? Die Caritas-Fachstelle für Gewaltprävention mit Petra Bräcklein und Alexander Lajios wendet sich an Täter und versucht, gewalttätige Männer in Gesprächen zur Einsicht zu bringen.

07.02.2023, 17:47 Uhr

Petra Bräcklein und Alexander Laijos sind die beiden Neuen in der Fachstelle für Gewaltprävention. Hier erklären sie das „Eisbergmodell“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)