Wülfrath wird sauber Wer macht mit beim „Dreck-Weg-Tag“?

Eine saubere Stadt, die glänzt und in der man sich wohlfühlt, dieser Wunsch treibt die Akteure jedes Jahr aufs Neue an, Müll einzusammeln. Müll, den andere einfach achtlos in Büsche, Sträucher, an den Wegesrand oder sogar in den Krapps Teich geworfen haben. Beim Aktionstag „Dreck-weg-Tag“, zu dem die Stadt in diesem Jahr am 11. März aufruft, beteiligen sich immer viele helfende Hände. Familien, Vereine, Kinder- und Schulgruppen rüsten sich ebenso mit Handschuhen, Müllzangen und Beuteln aus, wie engagierte Einzelpersonen.