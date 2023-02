Verbrechen in Mettmann Per WhatsApp um 2000 Euro betrogen

Mettmann · Immer wieder tauchen Betrugsfälle per Smartphone auf. So auch jetzt in Mettmann, wo eine 60-Jährige per WhatsApp von einem Betrüger kontaktiert wurde. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

07.02.2023, 12:00 Uhr

Beim Umgang mit unbekannten Nummern bei WhatsApp ist große Vorsicht geboten. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Eine 60-jährige Frau aus Mettmann ist am Montag, 6. Februar, von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen um rund 2.000 Euro betrogen worden. Die Mettmannerin erhielt eine Nachricht über den Messenger-Dienst WhatsApp, in der sich der mutmaßliche Betrüger als ihre Tochter ausgab. Das war geschehen: Gegen 17.15 Uhr erhielt eine 60-jährige Frau aus Mettmann eine Nachricht über den Messenger-Dienst WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Der mutmaßliche Betrüger gab sich als ihre Tochter aus und gab vor, eine neue Nummer zu haben, da das alte Handy defekt sei. Anschließend forderte der Tatverdächtige die Frau auf, eine Rechnung in Höhe von rund 2.000 Euro zu begleichen. Die Mettmannerin kam der Aufforderung nach. Erst danach schöpfte sie Verdacht, als sie nochmals aufgefordert wurde, einen noch höheren Betrag zu überweisen. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. 70-Jährige per WhatsApp um Bargeld betrogen Kriminalität in Mettmann 70-Jährige per WhatsApp um Bargeld betrogen Die Polizei wiederholt eindringlich ihre bekannten Warnhinweise: Reagieren Sie niemals auf Nachrichten von unbekannten Nummern, insbesondere wenn sich jemand als ein nahestehender Angehöriger ausgibt und anschließend Geld fordert. Blockieren Sie solche Nummern und erstatteten Sie Anzeige bei der Polizei. Seien Sie auch bei allen anderen Betrugsversuchen im Internet, am Telefon oder an der Haustüre wachsam und lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

(rie)