Wülfrath : Kinder greifen für bessere Welt nach Sternen

Wülfrath Katholisches Familienzentrum beteiligt sich an Solitaritätsaktion von Caritas international.

Armut, Krankheit, Unterdrückung und Ungleichheit – Not hat viele Gesichter. Um sich symbolisch mit denjenigen zu vereinigen, die sprichwörtlich im Regen stehen, beteiligt sich jetzt das Katholische Familienzentrum an der Solidaritätsaktion von Caritas International, um auf die Not von Menschen hier und weltweit hinzuweisen.