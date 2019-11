Adventskonzert in St. Joseph Wülfrath : Junge Saxophonisten unterstützen MGV

Wülfrath Auf Einladung des Sängerkreises gastiert die Formation beim Weihnachtskonzert in St. Joseph.

Gestaltet wird dieser Termin Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Joseph. Der Titel des Programms am dritten Advent lautet „Licht im Dunkeln“. Erhellend auf Geist und Seele und klangvoll für die Gehörgänge soll dann „ein Weihnachtskonzert der Extraklasse“ stattfinden, wie die Organisatoren versprechen. Neben den klassischen deutschen Weihnachtsliedern erklingen ebenso internationale Lieder passend zum bevorstehenden Christfest. Und damit das ganz besonders imposant und unvergesslich klingt, unterstützt das Multiphonic Saxophonquartett den Chor. Im Oktober 2007 in der Musikschule Krefeld gegründet, sorgte die junge Formation seither für Furore, entschied unter anderem mehrfach den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ für sich, gewann im November 2018 den hoch dotierten Sieghardt-Rometsch-Wettbewerb und konzertierte im In- und Ausland. Beim „International Ensemble and Soloist Contest“ in Kerkrade, Holland, räumten sie den ersten Preis ab – auch solistisch sind die Musiker ausgezeichnet, so dass ihnen bereits ein Fernsehbeitrag gewidmet wurde.