Baumaßnahmen in Wülfrath : „Gute Schule“ läutet Ende der Kreidezeit ein

Wülfrath 940.000 Euro Projektmittel ermöglichen es der Stadt, Gymnasium, Sekundarschule und Grundschulen fit für die Zukunft zu machen.

Die Gelder des Projekts „Gute Schule 2020“ sollen für die Instandsetzung, Renovierung und Digitalisierung der Schulen zur Verfügung stehen. Eine gute Idee, von der Städte mit leeren Kassen wie Wülfrath profitieren. Seit 2017 werden die Fördermittel genutzt, 940.000 Euro werden es mit Abschluss der letzten Baumaßnahme im kommenden Sommer sein, was durchschnittlich die Investition von 235.000 Euro per anno bedeutet.

„Wir sind noch auf dem Weg“, bilanziert Dietmar Ruda, in der Stadtverwaltung für die Ressorts Bildung und Sport verantwortlich. „Die Mittel konnten wir gut einsetzen, um die Schulen auf den aktuellen Stand zu bringen“, sagt er über die umfassenden Maßnahmen an Gymnasium, Sekundarschule sowie die drei Grundschulen.

Bevor 2017 der erste Cent verbaut wurde, hatten sich im Vorfeld die jeweilige Lehranstalt mit der Verwaltung abgestimmt, was jeweils saniert, erneuert, ausgebaut oder neu geschaffen werden sollte. „Es sollte kein Wunschzettel kreiert werden, sondern ein Plan über sinn- und fachgerechte Investitionen“, führt Ruda diese Vorbereitung aus. „Wichtig“ sei es gewesen, bei allen Konzepten die Schulen zu „beteiligen. Denn wir als Verwaltung sind nicht jeden Tag vor Ort. Die Schulen wissen am besten, wo es klemmt.“ Aus allen Eingaben wurde eine Prioritätenliste erstellt – und im ersten Schritt 2017 das Gymnasium als größte Lehranstalt mit den meisten Schülern ertüchtigt. Ebenso wie später an der Sekundarschule wurde dafür gesorgt, aus der Kreidezeit in die Zukunft zu kommen, also Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet zu legen. „Das ist gut gelungen“, bilanziert Ruda die Nutzung der auch aktualisierten EDV-Ausstattung, Beamer und Whitebords inklusive.