Auftragsmalerei in Wülfrath : Die Kunst, von seiner Kunst gut zu leben

Wülfrath Bis ins 19. Jahrhundert war es üblich, Gemälde quasi a la carte auch nach persönlichem Geschmack malen zu lassen. Wülfrath hat seine Auftragsmalerin: Valentina Maldinger.

Kreativ war sie schon immer, gemalt hat sie, seitdem sie denken kann. Als Kind besuchte sie eine Kunstschule in Sibirien, studierte anschließend Kunst in Weißrussland. Nach vielen Ausstellungen in ihrem Heimatland folgte auch eine in Frankfurt am Main. Ihr gefiel es so gut, dass sie als 24-Jährige nach Deutschland zog. Finanzielle Probleme hatte sie nie: „Vom ersten Tag hatte ich Aufträge. Durch Mundpropaganda sind es immer mehr geworden“, erzählt sie. Es folgten Ausstellungen in Berlin, Hamburg, München, Essen und Oberhausen. Als Auftragsmalerin ist sie ein Allroundtalent. Ob Segelboote, Zechen, Bauernhöfe, Schlösser, Portraits oder Haustiere – die 48-Jährige malt alles, was ihr unter die Finger kommt. Und hat mittlerweile ein Gespür dafür entwickelt, die Vorstellungen ihrer Klienten exakt umzusetzen. „Wenn jemand beschreibt, wie das gewünschte Bild aussehen soll, kann ich es in Gedanken mit malen. Ich bin die ausführende Hand einer Idee“, erklärt sie. Bevor sie sich ans Werk macht, lernt sie ihre Auftraggeber gut kennen, setzt sich intensiv mit der Persönlichkeit, der Einrichtung und dem Stil ihrer Kunden auseinander. Anschließend werden gewisse Rahmenbedinungen festgelegt, wie etwa Größe, Stilrichtung und Farbkombination des Bildes. Nur so könne sichergestellt werden, dass am Ende genau das rauskommt, was gewünscht wurde.