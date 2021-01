Kultur in der Kalkstadt : Museum: Kaum Veranstaltungen, immerhin ein Heimatpreis

Wülfrath Ein schwieriges Jahr auch mit vielen Ungewissheiten für die weitere Entwicklung ist für den Trägerverein des Niederbergischen Museums zu Ende gegangen. Alle Hoffnungen ruhen auf 2021.

(RP) Ein hoffnungsvoller Beginn mit vielen geplanten Veranstaltungen und neuen Ideen zur weiteren Entwicklung der Attraktivität des Museums wurde im März 2020 abrupt gestoppt. So standen in diesem Jahr die Räumlichkeiten für Besucher und für die traditionelle Bergische Kaffeetafel nur knapp vier Monate offen. Dieses Herunterfahren beinahe aller Aktivitäten hat natürlich Auswirkungen auf die finanzielle Situation des Trägervereins, die ohnehin nur auf der Basis des unermüdlichen Einsatzes der über 60 ehrenamtlich Tätigen gerade so ohne größere Verluste in den letzten Jahren bilanziert werden konnte. Dennoch können auch für das abgelaufene Jahr positive Dinge benannt werden. So wurden im Frühjahr mehrere Räume – hier ist vor allem der Herminghaus Raum zu nennen – mit neuem Bodenbelag verschönert. Der mit Originalmöbeln aus dem vorletzten Jahrhundert eingerichtete Saal wirkt nun noch eleganter und versetzt den Besucher nachhaltig in die Wohnkultur des gehobenen Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Diese Renovierungen haben nicht unmaßgeblich zu einer weiteren Attraktivität des Niederbergischen Museums beigetragen, sagen die Aktiven.