Maßnahmen müssen umgesetzt werden : Bürgermeister: Wülfrath braucht noch Fachpersonal für 2021

Bürgermeister Rainer Ritsche mit Ehefrau Anja Kirches am Abend der Wahl im September. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Rainer Ritsche ist seit September im Amt und hat jede Menge Pläne für das neue Jahr. Damit diese Wirklichkeit werden, muss die Verwaltung allerdings noch kompetente Mitarbeiter anwerben – und konkurriert dabei mit anderen Kommunen.

(RP) Die Corona-Pandemie habe mit vielen tragischen Krankheitsverläufen das Zusammenleben so stark beeinflusst, wie nach Kriegsende kein zweites Jahr in der Bundesrepublik Deutschland, schreibt Wülfraths neu gewählter Bürgermeister Rainer Ritsche in seinem Neujahrsgruß. Mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen könne man am Jahresende aber mit Zuversicht und Hoffnung auf 2021 blicken.

Doch auch in der Wülfrather Stadtverwaltung lägen für das kommende Jahr, abseits vom Umgang mit der Corona-Lage, viele wichtige Themen an. Besonders am Herzen liegt Ritsche Situation in der Innenstadt und die seit Jahren fehlende Nahversorgung in der Ellenbeek. Das Förderprogramm des Landes ermögliche, neue Anmietungen von Leerständen in der Fußgängerzone befristet für zwei Jahre zu subventionieren und sich in dieser Zeit im Rahmen einer Perspektivenwerkstatt über die künftige stadtplanerische Ausrichtung der Wülfrather City Gedanken zu machen.

„In der Ellenbeek sind wir auf die Kooperation der Grundstückseigentümer angewiesen. Hier gilt es, eine An-siedlung zu fördern, die sich in das bestehende Einzelhandelskonzept einfügt und gleichzeitig den Verlust von Kaufkraft in der Innenstadt begrenzt“, so Ritsche.

Doch auch die Stadtplanung, der Wohnungsbau und die Straßenbauunterhaltung stünden für 2021 auf der Agenda. Neben der Umsetzung des Bauabschnitts II zur Errichtung von Ersatzbauten für die Mehrfamilienhäuser der GWG in der Halfmannstraße soll im Bereich Haselnussweg eine Erschließung erfolgen, damit dort in der Folge eine Einfamilienhaussiedlung entstehen kann. Die verkehrliche Erschließung sei derzeit noch in der Planung und werde durch ein Sicherheitsaudit begleitet. Der Zustand vieler Straßen in Wülfrath macht laut Ritsche ein ganzheitliches Handlungskonzept dringend erforderlich. Nicht nur die Millionen, die in den nächsten Jahren aus der Breitbandförderung des Bundes zur Sicherung eines flächendeckenden Ausbaus schnellen Internets nach Wülfrath fließen, auch die bevorstehende Modernisierung der Straßenbeleuchtung und die Sanierung städtischer Kanäle werde Personalkapazitäten im Tiefbauamt in erheblichem Umfang binden.„Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen wird sein, dass es uns gelingt, Fachpersonal dafür zu akquirieren“, unterstreicht Ritsche.

Der Klimaschutz wird 2021 wichtigen denn je: Noch im Dezember wurden die Weichen für die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage für das Rathausdach gestellt. Im neuen Jahr will die Verwaltung in die Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte einsteigen und prüfen, in welchen Bereichen unter Einsatz regenerativer Energien der CO2-Ausstoß weiter reduziert werden kann.

„Leider hat sich der Start unseres neuen Kindergartens an der Schulstraße aus unterschiedlichen Gründen erheblich verzögert. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass diese Baustelle möglichst bald im neuen Jahr abgeschlossen sein wird und ein Umzug in die neuen Räumlichkeiten erfolgen kann“, so Ritsche weiter. Angesichts des hohen Schuldenstands erforderten alle Maßnahmen „eine ausreichende Liquiditätsausstattung der Kommune, damit wir deren Finanzierung nicht allein nachfolgenden Generationen überlassen“. Den Vorschlag zur Anpassung der Grundsteuer B habe er sich gemeinsam mit dem Kämmerer nicht leicht gemacht. Ritsche ist aber überzeugt davon, für die nötige Weiterentwicklung der Stadt nicht darauf verzichten zu können: „Ich baue dabei auf das Verständnis der Bürger und setze auf ihre Unterstützung.“

Bedanken möchte Ritsche sich bei den Wülfrathern für die Rücksichtnahme auf die Mitmenschen, für die Solidarität und Disziplin in der Beachtung der AHA-Regeln. Sein besonderer Dank gelte den vielen Ehrenamtlichen, die dazu beigetragen hätten, dass das soziale Miteinander nicht auf der Strecke geblieben sei.