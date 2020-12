Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 16 weitere Tote nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann Die Zahl der Covid19-Patienten, die an oder mit der Corona-Infektion gestorben sind, ist erneut deutlich gestiegen. Die Zahl der Infizierten ist leicht gesunken.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1030 Infizierte, 34 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 69 (-8; 6 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Haan 79 (+8; 10 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 69 (-7, 3 genesen), in Hilden 166 (-6; 14 Neuerkrankungen, 19 genesen), in Langenfeld 75 (-12; 6 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Mettmann 132 (+17; 20 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Monheim 53 (-4; 8 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Ratingen 127 (+3; 12 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Velbert 191 (-25; 8 Neuerkrankungen, 29 genesen) und in Wülfrath 69 (unverändert; 2 Neuerkrankungen, 1 genesen).