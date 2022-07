Projekt Kulturrucksack : Eine Discokugel fürs Museumsstudio

Krefeld Im Kreativlabor Studio 2 haben Jugendliche eine Installation kreiert, die Besucher nun selber weiterspinnen dürfen. Wer an einer Strippe zieht, erlebt eine Überraschung.

(ped) Kunst heißt auch mal: selber machen. Zum Ausprobieren, Anpacken, Gestalten und Entdecken hat das Kaiser-Wilhelm-Museum sein Kreativ-Labor - das Studio 2. Dort dreht sich neuerdings eine silberne Spiegelkugel wie in einer Diskothek. Mit der Ausstellung kinetischer Objekte von Julio Le Parc, die zurzeit im KWM zu sehen ist, hat die Kugel natürlich zu tun. Der argentinisch-französische Künstler und seine Licht- und Spiegelkunst haben hier eine junge Generation Kreativer inspiriert.

„Die Künstler sind hier Jugendliche, die zusammen mit dem Oberhausener Künstler David Janzen eine raumgreifende Installation geschaffen haben“, berichtet Museumspädagoge Thomas Janzen. Beim Projekt „Open Space“ - ein Angebot des Programms Kulturruchsacks - haben Zehn- bis 14-Jährige in Kooperation von Kunstmuseen und „SpieDie“ die Installation kreiert. Bis Sonntag, 21. August, können die Besucher nun damit spielen und sie gerne auch weiterspinnen, betont der Musuemspädagoge.

Spiegelnde Elemente, Bewegung und Spiel sind Hauptelemente bei Le Parc. „Den Jugendlichen gefiel das sehr. Sie haben dann ihren eigenen Ideen und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen“, sagt Thomas Janzen. Vorgefertigte Holzgestelle dienten ihnen dabei als „Spielfläche“ für ihre Kreativität. Denn auch für die Besucher gibt es vieles zu netdecken. Wer an einem Spiegel zieht, erlebt, wie sich sein Abbild verzerrt. „Behälter mit unterschiedlichen Substanzen werden in Vibration versetzt, wodurch interessante Wirbel- und Glitzereffekte hervorgerufen werden. Ein Ventilator lässt bunte Faden-Vorhänge wehen. Eine Diskokugel spielt mit dem Licht, und mit Wollfäden können die Besucher weiter an einem großen Netz spinnen“, beschreibt Janzen. „Unsere Teilnehmer haben mit viel Spaß dieses interaktive Projekt entwickelt.“ Dass sie einen Raum im Museum eigenständig gestalten dürfen, habe „alle gefreut und auch mit Stolz erfüllt“.