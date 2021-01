Corona-Ticker : Zahl der aktuell Infizierten steigt um 59 auf 1089

Kreis Mettmann Das Gesundheitsamt meldet zum Jahreswechsel für den Kreis Mettmann 15 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen, verzeichnete der Kreis Mettmann am Neujahrstag 1089 Infizierte (59 mehr als am 30. Dezember), davon in Erkrath 73 (+4), in Haan 77 (-2), in Heiligenhaus 70 (+1), in Hilden 144 (-22), in Langenfeld 95 (+20), in Mettmann 142 (+10), in Monheim 60 (+7), in Ratingen 145 (+18), in Velbert 218 (+27) und in Wülfrath 65 (-4). 9467 Personen gelten inzwischen als genesen (+146).