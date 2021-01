Konzert im Weltspiegel Mettmann : Oliver „The Voice“ Henrich gibt Konzert im Kino

Mettmann/Wülfrath Seine Teilnahme bei der Castingshow „Voice of Germany“ endete mit einem Platz auf dem Siegertreppchen. Jetzt präsentiert sich Oliver Henrich wieder vor heimischem Publikum. Samstagabend ab 19 Uhr rockt er im Weltspiegel. Per Stream können alle Fans das Konzert erleben.

Dass Millionen Musik-Fans neuerdings Wülfrath fest auf dem Schirm haben, ist Oliver Henrich zu verdanken. Als Sieger der Herzen holte der Wülfrather im TV-Format „Voice of Germany“ den zweiten Platz und eroberte ein Millionenpublikum. Jetzt geht es für den Sänger zurück auf heimische Bühnen, heute Abend beispielsweise auf die des Weltspiegel-Kinos. „Das Konzert findet von 19 bis 21 Uhr statt“, sagt Kinomann Thomas Rüttgers. Fans dürfen gespannt sein. Die Resonanz auf Oliver „The Voice“ Henrich ist enorm, wie zuletzt die beiden Auftritte des „Dynamischen Duos“, dessen Teil er ist, im Erkrather Autokino zeigten: Beide Termine waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Zusammen mit Jens Rösel rockte der 39-Jährige die Neanderbad-Bühne und sorgte für beste Stimmung in diesen doch etwas eingetrübten Pandemie-Zeiten. Genau dort will er jetzt beim Online-Konzert am heutigen Samstag anknüpfen. Per Stream kommt er dann live aus dem Mettmanner Weltspiegelkino zu Jedermann.