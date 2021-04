Suche abgeschlossen : Zwölfjähriges Mädchen aus Willich nicht mehr vermisst

Update Willich Das seit Montag, 29. März, in Willich vermisste zwölfjährige Mädchen konnte bei einer Freundin ausfindig gemacht werden und kehrte in die Jugendeinrichtung, die es verlassen hatte, zurück. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Suche nach dem Mädchen ist somit abgeschlossen und das Bild des Kindes wird nicht weiter veröffentlicht.

