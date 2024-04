Weiterhin auf Spenden angewiesen Tafel Willich hat neuen Standort bezogen

In einer der beiden großen Hallen wurde eine Wand eingebaut, um Kartoffel- und Zwiebelraum abzutrennen, in einem weiteren Raum wurde eine Küche eingebaut. Waschmaschine und Trockner wurden angeschafft und in den großzügigen Sanitärräumen aufgestellt. Danach folgte der Umzug der Regale, Tische und der Waschmaschine für die Kisten, die es auch schon an den Fellerhöfen gab. „Unsere haltbaren Lebensmittel befinden sich derzeit noch in unserem blauen Container an der Alt-Adresse. Am neuen Standort lässt der Besitzer die Garage isolieren und baut ein neues Tor ein. Wenn das alles fertig ist, ziehen diese Lebensmittel ebenfalls um“, berichtet Nohl-Weiler.