Brände in Willicher Einfamilienhäusern : Ursachen stehen fest

Symbolfoto Foto: dpa/Holger Hollemann

Willich Am 28. März gegen 15.15 Uhr brannte es in einem Einfamilienhaus an der Rennerstraße in Schiefbahn. Mit einem Brandsachverständigen haben die Brandermittler der Polizei die Brandursache erforscht. Demnach dürfte ein technischer Defekt an einem Fön das Feuer verursacht haben.

Am 30. März gegen 7.20 Uhr brannte eine Doppelhaushäfte auf der Willicher Heide in Willich. Das Nachbarhaus wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. In diesem Fall gehen die Brandermittler davon aus, dass Glut einer weggewehten Zigarette trockenes Laub unterhalb der Holzbohlen der Dachterrasse entflammt haben könnte. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt fanden sie nicht.

(RP)