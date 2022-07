Feuer in Neuss : Zwei nächtliche Brände beschäftigen Kripo

Neuss Derzeit beschäftigen gleich zwei Brände die Kripo in Neuss. Gibt es einen Zusammenhang? Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu Dienstag, 12. Juli, zunächst zur Adolfstraße aus. Dort hatten Anwohner um kurz nach Mitternacht brennende Mülltonnen in der Durchfahrt dortiger Reihenhäuser.

Auch eine Parkbank am Erlenweg in Reuschenberg wurde in derselben Nacht durch Feuer beschädigt. Etwa gegen 1.45 Uhr setzte vermutlich ein unbekannter Täter die Sitzfläche in Brand.