Corona im Kreis Viersen : 67 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Symbolfoto Foto: dpa/Jens Büttner

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch 67 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit gelten 436 Personen als aktuell infiziert – davon 37 in Grefrath (Vortag: 39), 69 in Kempen (69), 45 in Tönisvorst (51) und 49 in Willich (44).

Einen neuen Fall meldet der Kreis aus dem Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst. 888 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – sinkt leicht von 107 auf 105. Bislang wurden in 641 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen. Davon sind 244 Menschen aktuell infiziert, 40 mit der südafrikanischen, 204 mit der britischen Variante. Da nicht alle positiven Proben typisiert werden, geht der Kreis Viersen aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 157 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten 33 Personen als aktuell infiziert, zehn mit der südafrikanischen, 23 mit der britischen Variante. In den sechs Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 26 Menschen mit einer Corona-Infektion stationär behandelt. Nicht erfasst ist, ob sie auch im Kreis Viersen wohnen. Drei von ihnen befinden sich auf Intensivstationen. Ob sie auch beatmet werden, konnte der Kreis am Mittwoch aufgrund eines technischen Problems nicht sagen.

(biro)