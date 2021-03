Nach Jahrgängen gestaffelt : Kreis Viersen lädt Menschen ab 70 jahrgangsweise zum Impfen ein

Kreis Viersen Nach Jahrgängen gestaffelt sollen jetzt auch die Über-70-Jährigen im Kreis Viersen geimpft werden. Als erste erhalten die 79-Jährigen in den kommenden Tagen Post – im gesamten Kreisgebiet über 5000 Menschen.

Menschen ab 70 Jahre sollen im Kreis Viersen jetzt nach und nach geimpft werden. Wie der Kreis am Mittwoch mitteilte, werden in den kommenden Tagen Personen über 70 Jahre zur Corona-Schutzimpfung eingeladen. Dies geschehe in Nordrhein-Westfalen jahrgangsweise. Deshalb werden ab Dienstag, 6. April, zunächst Menschen im Alter von 79 Jahren einen Termin im Impfzentrum in Viersen-Dülken vereinbaren können. Im gesamten Kreisgebiet sind dies über 5000 Menschen. Sie erhalten in den kommenden Tagen einen Brief, in dem das Land und der Kreis über den Ablauf informieren. Im Anschluss sollen dann 25.750 weitere Impfberechtigte der Jahrgänge 1942 bis 1951 gestaffelt zur Impfung eingeladen werden.