Corona im Kreis Viersen : Impftermine für Vorerkrankte nach dem Zufallsprinzip

Kreis Viersen Was Menschen mit Vorerkrankungen zur Corona-Schutzimpfung im Viersener Impfzentrum wissen müssen – die wichtigsten Fragen und Antworten.

An Gründonnerstag sollen knapp 600 Menschen mit Vorerkrankungen bereits ihren Impftermin absolviert haben.Vom Beginn der vergangenen Woche an bis einschließlich Ostersonntag werden insgesamt rund 1200 Menschen mit Vorerkrankungen geimpft worden sein. Für diese Personengruppe hat der Kreis ein Sonderkontingent von 2160 Impfdosen erhalten.

Das liegt nach Darstellung des Kreises an einem neuen Erlass des Landes NRW. „In einem Erlass vom 20. März hatte das Land mitgeteilt, dass Menschen mit Vorerkrankungen beim Hausarzt geimpft werden sollen“, berichtet Heil. „Wir durften sie nach diesem Erlass nicht vorzeitig im Impfzentrum impfen.“ Vier Tage später sei ein neuer Erlass vom Land NRW gekommen. „In dem heißt es: Sofern Impfstoffkontingente im Impfzentrum nicht vollständig aufgebraucht wurden, dürfen diese auch für Menschen mit Vorerkrankungen verwendet werden.“ Dieser Erlass habe seit dem späten Abend des 24. März vorgelegen. Am nächsten Tag habe der Kreis mit den Vorbereitungen für das Impfen der Vorerkrankten begonnen, insbesondere habe er eine Software eingerichtet und Kontaktdaten eingepflegt. Ab dem 29. März wurden Vorerkrankte im Impfzentrum geimpft.

„Das ist ein häufig geäußertes Missverständnis“, sagt Heil. „Richtig ist: In der Corona-Impfverordnung werden zwei Gruppen von Menschen mit Vorerkrankungen unterschieden: Menschen mit schweren und Menschen mit weniger schweren Vorerkrankungen.“ Nur die Menschen mit schweren Vorerkrankungen gehörten zur Priorisierungsgruppe 2 und dürfen bereits geimpft werden. „Menschen mit weniger schweren Vorerkrankungen hingegen gehören erst zur Priorisierungsgruppe 3 und dürfen noch nicht geimpft werden“, erklärt der Dezernent. „Hingegen gehören aber beispielsweise auch Erzieherinnen in Kindertagesstätten in die Gruppe 2, die aktuell geimpft wird.“ Sie seien in der Impfreihenfolge also gleichberechtig mit den schwer Vorerkrankten. Heil: „Das ist vielen Menschen nicht bewusst.“