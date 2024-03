Integration in Willich AKF sucht Helfer für Sprachtrainings

Dass es praktisch zugeht, zeigt Sprachtrainerin Claudia Frei gerade bei ihrem Training. Das Thema Maßeinheiten steht im Mittelpunkt. Auf zusammengeschobenen Tischen, um die sechs Menschen unterschiedlicher Nationalitäten sitzen, liegen nicht nur Arbeitsblätter mit Bildern. Mittendrin steht eine Waage, auf der gerade Zwiebeln abgewogen werden. Praktisches hilft beim Lernen der fremden Sprache. Seit 2015 bietet der AKF die Sprachtrainings an. Was in den Anfängen noch im Schwesternwohnheim des St. Katharinen Hospitals Willich stattfand, ist seit dem Abriss des Gebäudes 2019 an der Hochstraße 67 in Schiefbahn zu finden.