Unfall am Ostersonntag : 84-jähriger Radler wird in Anrath leicht verletzt

Symbolfoto Foto: dpa/Boris Roessler

Anrath Am Sonntag gegen 9.40 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto die Viersener Straße in Richtung Venloer Straße. Zeitgleich befuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Neersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Einmündung zur Venloer Straße bemerkte die Frau den Radfahrer zu spät, es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

(RP)