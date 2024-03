Schulen in Willich Wie es um Plätze in weiterführenden Schulen für Willich steht

Nachdem eigentlich alle Plätze für die neuen Fünftklässler an den weiterführendern Schulen vergeben waren, gab es noch immer Kinder in Willich ohne Schulplatz. Das St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn veranstaltete daher noch einen Zusatztermin und nahm sechs Kinder auf. Die hatten eigentlich wohnortnah auf das Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) in Anrath gehen wollen. Doch warum fanden sie keinen Platz?