In Ecuador Zwei Deutsche nach Lawine auf Vulkan Cayambe vermisst

Die Lawine war am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) in etwa 5700 Metern Höhe niedergegangen. Ecuadors Bergführer-Verband erklärte, zwei seiner Bergführer hätten gesehen, dass auf der üblicherweise für den Aufstieg auf den Cayambe genutzten Route eine Seilschaft in eine Felsspalte gestürzt sei. Einer der Bergführer habe versucht, Kontakt zu den Verunglückten aufzunehmen, aber keine Antwort erhalten.