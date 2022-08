Werbering als Organisator : Das gibt es beim Willicher City-Fest

Willich Das Blütenfest im Frühjahr war wegen Corona noch nicht planbar, jetzt lädt der Werbering Willich zum City-Fest ein. Musik, Stimmung, Kulinarisches — die Bürgerschaft ist eingeladen.

Ausschank und Essensstände auf dem Markt öffnen am Freitag, 9. September, ab 17.30 Uhr. Das Speisenangebot ist international: Die „Teufelsküche“ bietet Curry-Wurst in verschiedenen Schärfe-Variationen, der Wirt von „Frank’s Live“ (früher „Peter 2“) serviert an allen drei Tagen Paella, Spare Ribs, Tacos und Quesadillas – auch in vegetarischer Version – gibt es vom Mexican aus Viersen. Für die Versorgung mit Crepes ist Sabine Grünheid zuständig. Oliver Voorter (Bierhaus Alt-Willich) und sein Team sorgen für Bier und alkoholfreie Getränke, Weine und Seccos gibt es am Stand von „Wajo’s“. Die Eisdiele, die Bäckerei Greis und das Café Kleeberg sind ebenfalls eingebunden. Sie bieten Eis, Kuchen und Kaffee an.