Hotellerie und Gastronomie suchen Personal : Zahl der Übernachtungen im Kreis Viersen steigt

Kreis Viersen Nach der Corona-Flaute ist die Zahl der Übernachtungen im Kreis Viersen im ersten Quartal des Jahres deutlich gestiegen. Doch laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten gelingt es vielen Betrieben kaum, genug Personal für die wachsende Arbeit zu finden.

Der Kreis Viersen verzeichnete im ersten Halbjahr des Jahres rund 181.000 Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland – fast dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres (plus 193 Prozent). 2021 galt zum Teil noch ein Beherbergungsverbot bei Privatreisen, das als „Tourismus-Bremse“ gewirkt hat. Darauf macht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufmerksam. Die NGG beruft sich dabei auf Angaben des Statistischen Landesamtes.

„Dass wieder viel mehr Urlauber und Geschäftsreisende in den Kreis Viersen kommen, ist für das Hotel- und Gaststättengewerbe eine gute Nachricht – vor allem auch für die Beschäftigten. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie kehrt die Branche Stück für Stück auf das alte Niveau zurück“, sagt Claudia Hempel, Gewerkschaftssekretärin der NGG-Region Krefeld-Neuss. Von der „Normalität“ seien viele Hotels, Pensionen und Restaurants aber noch weit entfernt. Den Unternehmen gelinge es kaum, genug Personal für die wachsende Arbeit zu finden. Zwar hätten viele Branchen mit dem Mangel an Fachleuten zu kämpfen, doch im Gastgewerbe falle die Suche nach qualifizierten Kräften besonders schwer.

Wer sich für die Branche entscheide, wisse, dass die Arbeitszeiten anders seien als in einem Büro-Job. „Wichtig ist zugleich eine Personaldecke, die dick genug ist, um auch kurzfristig Events wie Geburtstage oder Hochzeiten ausrichten zu können“, so Hempel. Um Arbeitszeit und Dienstplanung fair zu regeln, sollten sich die Betriebe zu tariflichen Standards bekennen. In einem Punkt seien Hotels und Gaststätten als Arbeitgeber bereits attraktiver geworden: Die Löhne in der Branche sind nach dem aktuellen Tarifvertrag für NRW in diesem Jahr um bis zu 28 Prozent gestiegen.