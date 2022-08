Gastro-Tipp : „Willson’s Essbar“ ist kulinarische Oase

Willich Daniel Etukudo führt das Restaurant im Willicher Gewerbegebiet Münchheide seit 2021 und bietet eine breite Palette an Speisen und Getränken in gemütlicher Atmosphäre.

Ruhig gelegen, mitten im Gewerbegebiet, erwartet die Gäste eine kulinarische Oase: In „Willson‘s Essbar“ können im gemütlich gestalteten Gastraum, rund 120 Quadratmeter groß, 70 Gäste Platz nehmen und im zusätzlichen separaten Gastraum nochmals 20 Personen. Der Biergarten fasst rund 40 Gäste. Inhaber Daniel Etukudo (46) führt das Restaurant, vormals „Pfeiffer‘s Essbar“, seit Februar 2021. Der Gastronom mit nigerianischen und kroatischen Wurzeln stammt aus Düsseldorf, wohnt seit sechs Jahren in Willich, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

In seiner Essbar ist Etukudo das „Mädchen für alles: „Ich bin im Service, an der Bar und für die komplette Organisation zuständig, plane das Speisenangebot, Events, Catering und alles, was eben anfällt“, sagt der gelernte Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Er verfügt über mehr als zwölf Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie, war vorher lange Zeit Bar-Chef in Düsseldorf. Die wöchentlich wechselnde Mittagskarte, gültig von 11.30 bis 14.30 Uhr, bietet Schnitzel, Pasta, Salate und vieles andere mehr. Um Vorbestellung für den Mittagstisch wird gebeten.