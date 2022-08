Am Wochenende : Kleve feiert Stadtfest mit Streetfood und Büchermarkt

Streetfood – von süß über deftig bis zu vegan – wird an allen drei Tagen vor dem Rathaus geboten. Foto: dpa-tmn/Kim Mikael Jensen

Kleve Ab Freitag wartet in der Innenstadt ein buntes Programm auf die Besucher. Es gibt Live-Musik, Foodtrucks und einen Büchermarkt. Einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es aber nicht.

Von Marc Cattelaens

Auf ein dreitätiges Stadtfest mit Live-Musik, so genannten Walking-Acts, Büchermarkt und Streetfood dürfen sich die Besucher der Klever Innenstadt freuen. Das Stadtfest steht von Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September, unter dem Motto „Bunt, Kulturell & Kulinarisch“. Zu den Höhepunkten gehört ein Auftritt der Band „Querbeat Rhythm & Brass“. Abgerundet wird das Stadtfest mit dem dreitägigen Streetfoodfestival auf dem Pastor-Leinung-Platz.

Die Einzelheiten: Viel Musik liegt am Freitag und Samstag in der Innenstadt in der Luft. Die Musikschule de Bortoli ist genauso dabei wie die Singer-Songwriter, die vom Kollektiv und Musiklabel „ElectricVisions Cleve“ an beiden Tagen zu hören sind, auch die Gitarren Initiative Niederrhein (GIN), die Straßenmusiker „Klefor“ und der Musiker „Mattes Wissing“ sorgen für Unterhaltung. Freitag startet das Programm um 15 Uhr in der Innenstadt und endet um 21.30 Uhr beim Streetfoodfestival Streetfoodfestival auf dem Pastor-Leinung-Platz. Dort tritt ab 19.30 Uhr die Band „Querbeat Rhythm & Brass“ auf.

Info Auch in den Niederlanden geworben Publicity Die veranstaltende Wirtschaft, Tourismus & Marketing GmbH der Stadt Kleve (WTM) setzt für das kommende Stadtfest auch auf Besucher aus den Niederlanden. Deswegen habe die WTM im Nachbarland über „Social-Media ebenso wie über Online-Werbung auf Premium-Webseiten“ zum Stadtfest eingeladen. Programm Das komplette Programm mit allen Auftritten findet sich unter https://www.kleve.de/wirtschaft-tourismus.

Eine Fairtrade Hut-Modenschau sowie alles zu den Nachhaltigkeitszielen der Stadt Kleve erwartet die Besucher im „Aktionslabor der 17 Ziele“ im Pop-up Store An der Münze 12 zwischen 11 und 13 Uhr. Schüler aus der Klasse 5c des Konrad-Adenauer-Gymnasiums zeigen ihre Gedanken zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und fairer Handel. Die Hüte sind nach ihren kreativen Ideen gestaltet und machen deutlich, was Kinder bewegt.

An allen drei Tagen (Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag 12 bis 20 Uhr) lockt das Streetfoodfestival auf dem Pastor-Leinung-Platz. Es werden zehn Foodtrucks erwartet: Crêpes Factory, Philly Burger, Mr. Poffertjes, Epale Arepa Mobil, Madame Cocos, Bayrischer Burger, Rosas Burgerbox, Züricher Geschnetzeltes, Bubble Waffle und Poutine. „Von süß über deftig bis zu vegan – für jeden Geschmack ist etwas dabei“, verspricht die veranstaltende Wirtschaft, Tourismus & Marketing GmbH (WTM). Die WTM hat das Theater im Fluss für Auftritte eingeladen. Außerdem sorgen ein Zauberer und ein Stelzenläufer in der City für Unterhaltung.

Zwei Jahre gab es coronabedingt eine Pause für den traditionell jeweils im Januar stattfindenden heimatkundlichen Büchermarkt im Klever Kolpinghaus. Deshalb entschlossen sich der Klevische Verein und Mitveranstalter Antiquariat Zeitzeichen, einen Ersatztermin zu schaffen. Und so findet am Samstag, 3. September, von 10 bis 16 Uhr auf dem Koekkoekplatz unter dem neuen Titel „Grünkohl, Kuh und Kinderschuh – Büchermarkt für Niederrheinsammler“ ein Sommermarkt unter freiem Himmel statt. „Wir wollten den etwas angestaubten alten Titel der Veranstaltung ,antiquarischer Büchermarkt für niederrheinisches Schrifttum‘ nach über 20 Jahren auffrischen und suchten Begriffe, die typisch für den Niederrhein stehen“, erklärt Antiquar Helmut van Bebber. „Und dann wurden es diese drei, weil sie sich so schön reimen.“

Unter den 16 Ständen sind das Stadtarchiv Kleve, die Stadtbücherei und das Klever Schuhmuseum. Aus den Niederlanden nehmen teil der Heemkundekring de Duffelt, Stichting Heemkunde Berg en Dal und Bendav Postcards aus Nijmegen. Neben Antiquariaten und privaten Anbietern vom Niederrhein kommen bei diesem Markt gemeinnützige Vereine hinzu, die Bücherspenden für ihren guten Zweck verkaufen.