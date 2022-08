Kultur in der Oberstadt : In Mettmann spielt die Musik

Spielen als „Natures Dreams“ instrumentalen Folk-Jazz: (von links) Erich Leininger, Andreas Brunk, Marius Pietruszka. Foto: Natures Dreams Foto: Natures Dream/Anne Barth

Mettmann Die Klang.Räume.Oberstadt starten am Samstag, 3. September, um 19 Uhr. Einen ganzen Abend lang wandern die Zuhörer von einem Konzert zum nächsten.

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Eben noch rauschte ein Bossa Nova über die Bühne, nun klingen die drei Musiker plötzlich irgendwie nach Griechenland: Das mit seiner großen musikalischen Vielfalt nur schwer einsortierbare Trio Natures Dream ist die letzte für die „Klang.Räume.Oberstadt.“ verpflichtete Gruppe. Wer unbedingt Labels braucht, klebt Saxofonist Erich Leininger, Andreas Brunck und Marius Pietruszka das Etikett „Folk/Jazz“ auf. Und merkt schon sehr bald, dass das viel zu wenig ist. Deshalb kommt „Weltmusik“ als Beschreibung dessen hinzu, was am Samstag, 3. September, im Pfarrgarten an der Kreuzstraße 10 zu hören sein wird.

Die drei Herren passen voll ins Konzept der handverlesenen Besonderheiten der Klang.Räume: Elf Bands und Solisten spielen an acht verschiedenen Orten insgesamt 22 Konzerte. Das Publikum wandert, im Idealfall lustwandelt, zwischen den musikalischen Welten. Pianist Samual Jersak ist zum zweiten Mal bei den Klang.Räumen.Oberstadt zu Gast – 2018 war seine Mettmann-Premiere: „Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Publikum in Mettmann. Denn es war sehr konzentriert. Das ist normalerweise bei Veranstaltungen nicht so, bei denen die Zuhörenden zwischen verschiedenen Orten wechseln“, sagt Jersak.

Info Ein ganz besonderer Musikabend Hören und gehen Geboten werden 22 Konzerte von 11 Bands und Ensembles an 8 spannenden Orten der historischen Oberstadt von Mettmann. Am Samstag, 3. September ist Einlass ab 18 Uhr, Start ab 19 Uhr. Die Atmosphäre des Viertels mit seiner Szene, den verwinkelten Gassen, offenen Plätze gibt es gratis. Es treten auf: Benne, Honeymunch, NAU Trio, Daniel Luka, Alpcologne, Dania König, Daniel Benyamin, Karl-Heinz Kensche, Steve Crawford & Sabrina Palm und Samuel Jersak. Karten kosten im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 20 Euro. www.klangraeume-oberstadt.de

Musik ist Bewegung. Mit diesem Konzept ist die Oberstadt Initiative 2016 angetreten, alle zwei Jahre neue Klangwelten zu erobern. „Wir sind ganz einfach eine Nachbarschaft, nicht einmal ein eingetragener Verein“, erläutert Klaus Bartel. Wollen - muss man seit Corona sagen, denn die Pandemie ließ auch diesen Plan verstummen. Am Samstag aber melden sie sich zurück – mit der städtischen Wirtschaftsförderung an ihrer Seite. Stephan Reichstein weiß den ehrenamtlichen Bürger-Einsatz zu schätzen: „Wenn wir das als Stadt organisieren müssten, würde dies einen fünfstelligen Betrag kosten.“ So ist die Stadt Mettmann ein starker Partner für die Oberstadtinitiative; wenn etwa die Oberstraße gesperrt werden soll, weil dort eine der Open Air Bühnen aufgebaut wird oder die GEMA ihren Obolus einfordert.

Pascal Görtz ist Programmmacher von „Klang.Räume.Oberstadt“. Für junge Gäste verpflichtete er Benne, einen Pop-Musiker aus Berlin mit Gitarre. Pop-Poetin Dania König nähert sich dem Jazz, Daniel Benjamin ist laut Görtz ein junger Musiker, der sich alle zwei Jahre neu erfindet. Mit seinem neuen Album hat er den Sprung vom „Ghost-Pop“ zur „Naive Music“ gewagt. Liebhaber klassischer Musicals kommen bei Daniel Luka auf ihre Kosten. Der Stepp-Tänzer wird im Golden K mit den Absätzen und Schuhspitzen klappern. Fünf Jazzmusiker begleiten ihn. „Spannend ist das deshalb, weil sich Band und Tänzer erst am 3. September bei der Generalprobe kennenlernen“, sagt Impresario Pascal Götz. Und vermutet, dass da eine Menge improvisiert werden wird.

Für den etablierten Jazz tritt das Nau-Trio im Mezzanotte an. Zuvor beweist sich Samuel Jersak am Solo-Piano. Das experimentelle Zusammenspiel von Honey Munch und klassische Gute-Nacht-Musik von Kensche in der Kapelle von St. Elisabeth komplettieren das Programm.

Die Oberstadtinitiative und die Stadt Mettmann als Veranstalter rechnen mit 600 Besuchern. Karten gibt es für 18 Euro im Vorverkauf auf neanderticket.de oder für 20 Euro an der Abendkasse (ab 18 Uhr). Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr. Wer sich vorab über die Künstler, deren Spielzeiten und Spielorte informieren will, kann dies auf www.Klangraeume-Oberstadt.de tun. Dort gibt es auch das Programmheft mit Spielplan zum Download.

Damit die Gäste des Festivals passend zu den halbstündigen Musikpausen kulinarisch auf ihre Kosten kommen, halten die Gastronomen der Oberstadt eine feine Auswahl an Fingerfood vor. Zwei Foodtrucks werden in den Straßen für Street-Festival-Flair sorgen: Auf dem Markt steht ein Pasta-Wagen, in der Oberstraße rangiert das grüne Mobil von Crêpe-Foody. Wein, Wasser und Limonaden werden an einigen der Veranstaltungsorte wieder gegen Spende ausgeschenkt.

Die Oberstraße ist am Samstag ab 16 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Düsseldorfer Straße umgeleitet. Da Parkgelegenheiten in Oberstadtnähe gewohnt rar sind, rät der Veranstalter der Klang.Räume dazu, das City-Parkhaus an der Neanderstraße oder das der Königshof Galerie zu nutzen.