Freunde im Land der aufgehenden Sonne : Willich geht Partnerschaft mit japanischer Stadt ein

Die Willicher Delegation ist am Dienstag in Marugame angekommen. Vorne die beiden Bürgermeister Kyogi Matsunaga und Christian Pakusch. Foto: Stadt Willich

Willich Die Bürgermeister von Marugame und Willich wollen eine offizielle Partnerschaft im kommenden Jahr besiegeln. Bisher sind die beiden Städte befreundet

Aus der schon bestehenden Freundschaft soll nun eine offizielle Partnerschaft werden: Bei einem Treffen auf Einladung des Marugamer Bürgermeisters Kyogi Matsunaga mit der Willicher Delegation unter Leitung des Bürgermeisters Christian Pakusch haben beide Bürgermeister am Dienstagmorgen (japanischer Zeit) vereinbart, sich im kommenden Jahr zur offiziellen vertraglichen Besiegelung einer auch formellen Städtepartnerschaft zwischen Willich und Marugame (japanische Hafenstadt am Seto-Binnenmeer in der Präfektur Kagawa) in WiIlich zu treffen.