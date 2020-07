Willich : Leon Brooks veröffentlicht neue Musik

Der Willicher DJ Leon Brooks veröffentlicht am Freitag sein neuestes musikalisches Werk „With You“. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Der Willicher DJ und Musikproduzent Leon Brooks veröffentlicht am Freitag, 10. Juli, sein neuestes musikalisches Werk „With You“ über das schwedische Label „LoudKult“. Und bereits eine Woche später, am 17. Juli, soll schon die Veröffentlichung seines neuen Remixes „Home“ über die australische Plattenfirma „Ministry Of Sound“ folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beide Songs sollen auf allen gängigen Plattformen verfügbar sein, teilt sein Management mit.

Dass bei internationalen Veröffentlichungen nicht nur DJ-Größen wie David Guetta oder Robin Schulz vertreten sein müssen, zeigt der 23-Jährige Willicher. „Der Weg, seine Musik auch bei internationalen Plattenfirmen unterzubekommen, ist kein leichter“, sagt Leon Brooks. Die Demo seines neuen Songs „With You“ entstand bereits Anfang des Jahres als Gitarren-Version. Nach einigen Anpassungen wurde aus dem ursprünglich eher ruhigen Song ein Club-Sound – und die in Stockholm ansässige Plattenfirma „LoudKult“ bot dem DJ einen Vertrag an. „Als die Zusage und der damit verbundene Vertrag aus Schweden kam, war ich super happy. Dass mein neuer Remix ,Home’ nur eine Woche später ebenfalls auf einem ausländischen Label veröffentlicht wird, motiviert mich natürlich noch mehr“, sagt der Willicher Musiker.

(msc)