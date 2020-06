Willich : Grüne wollen Internetplattform für den Handel schaffen

Willich Damit Willicher Kunden auch vor Ort online einkaufen können, möchten die Grünen, dass die städtische Wirtschaftsförderung eine Internetvertriebsplattform konzipiert und zeitnah vorlegt.

„Gerade jetzt in der Corona-Krise, in der viele Geschäfte zum Teil geschlossen gewesen sind, ist zu bemerken, wie sehr die Bevölkerung auf den Onlinehandel angewiesen ist und ihn nutzt. Trotz alledem möchten die meisten Bürgerinnen und Bürger – so kann angenommen werden – ihr Geld vor Ort lassen“, schreiben die Grünen in ihrer Begründung. Dies sei schwierig, wenn der Internetwarenhandel kleiner inhabergeführter Unternehmen das Angebot oft online nicht bereitstellen könne. „Daher weichen leider zahlreiche Nachfrager auf amerikanische Handelsplattformen aus. Es ist grundsätzlich erstrebenswert, dass der Ansatz einer allgemeinen Willicher Einzelhandelsplattform als allseits bekannte Adresse wieder aufgenommen wird, da der Rückenwind auf beiden Marktseiten derzeit günstig ist, beispielsweise könnten aktuell kleinere Schreibwarenläden Vorteile in der Sache sehen“, so die Grünen. Hierfür soll die Wirtschaftsförderung die Modalitäten erarbeiten und dem Haupt- und Finanzausschuss vorlegen.