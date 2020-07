Haltepunkte in Neersen und Tönisberg : Sparkassen-Mobil rollt seit 100 Tagen durch den Kreis Viersen

Willich/Kempen Nach der Schließung einiger Filialen setzt die Sparkasse Krefeld ein umgebautes Wohnmobil im Kreis Viersen und in Teilen des Kreises Kleve ein. Vorstandsvorsitzende Birgit Roos zog jetzt eine Zwischenbilanz.

Gut 5000 Kilometer in drei Monaten hat die Mobile Filiale im Geschäftsgebiet der Sparkasse Krefeld schon auf dem Tacho, 3200 Kunden wurden bedient. Zu einer ersten Bilanz nach 100 Tagen hatte die Vorstandsvorsitzende Birgit Roos auf den Minoritenplatz in Neersen eingeladen. Dort steht das nach den Anforderungen der Sparkasse umgebaute Wohnmobil immer montags von 9.05 bis 10.35 Uhr. Elf weitere Standorte zwischen Niederkrüchten und Issum sowie Tönisberg und Hinsbeck gibt es. Orte und Termine gibt es im Internet unter www.sparkasse-krefeld.de/mobile-filiale.

Angeschafft hat die Sparkasse Krefeld das rund 300.000 Euro teure Fahrzeug, um trotz zahlreicher Filialschließungen, die teils für heftige Kritik gesorgt hatten, weiterhin „nah am Kunden zu sein“, so Birgit Roos. Das Angebot werde sehr gut angenommen, je nach Standort und Zeitpunkt kommen 60 Kunden oder mehr zur mobilen Filiale, sagt Susanne Brüsting, die das Mobil mit drei Kolleginnen betreut. Sie hatte zuvor in der Filiale in Oedt gearbeitet und sich auf die Stelle beworben. „Wir haben den Mitarbeiterinnen einen Fahrkurs bei der Deula in Kempen spendiert, damit sie das Gefährt auch rückwärts einparken können“, sagt Roos.